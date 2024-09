Piazza Affari debole insieme all’Europa

Avvio sottotono per le borse europee, dopo i rialzi della seduta precedente, con il Ftse Mib in flessione dello 0,3% a 33.940 punti. Tra le big di Piazza Affari arretrano soprattutto Stellantis (-2,8%), Brunello Cucinelli (-2,7%) e Moncler (-2,6%), mentre avanzano Italgas (+0,8%), Terna (+0,6%) e Inwit (+0,6%).

Dopo i guadagni di ieri in scia alla Fed, si preannuncia una seduta più tranquilla per l’azionario, in assenza di spunti particolarmente rilevanti. La Bank of Japan ha lasciato i tassi invariati, come da attese. Dall’agenda macro sono giunti i dati sulle vendite al dettaglio del Regno Unito, in aumento a dell’1% e i prezzi alla produzione tedeschi, in crescita a sorpresa dello 0,2%. In programma la fiducia dei consumatori dell’eurozona.

Sull’obbligazionario, spread Btp-Bund in lieve calo a 135 punti base, con il decennale italiano al 3,54% e il benchmark tedesco al 2,19%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent rimane stabile a 74,8 dollari al barile, mentre l’oro sfonda la soglia dei 2.600 dollari l’oncia raggiungendo 2.608$.

Sul Forex, cambio euro/dollaro in aumento a 1,118 e dollaro/yen in risalita a 142,9 dopo la BoJ.