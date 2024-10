Piazza Affari debole in avvio, oggi dati inflazione

Le borse europee aprono nuovamente in calo, in un’altra giornata densa di appuntamenti. A Piazza Affari, il Ftse Mib arretra dello 0,5% a 34.340 punti, con Stm (+0,4%) volatile dopo i risultati. Acquisti su Stellantis (+1,2%), che ha confermato la guidance dopo i conti. In calo Hera (-1,5%), Unipol (-1,5%) e Amplifon (-1,4%).

Sul fronte macro, i prezzi al consumo in Francia hanno registrato una lieve accelerazione all’1,5% su base annua armonizzata. In uscita oggi anche l’inflazione dell’Italia e dell’eurozona, oltre al Pce core e le richieste di sussidi di disoccupazione negli Usa. Domani è in calendario il job report con nonfarm payrolls, disoccupazione e crescita salariale.

Per quanto riguarda gli utili, Microsoft e Meta hanno riportato solidi risultati grazie alle iniziative di cloud computing e intelligenza artificiale, anche se i titoli sono stati frenati da alcuni dubbi sul futuro, mentre stasera toccherà ad Amazon e Apple.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si amplia a circa 127 punti base, con il decennale italiano in rialzo al 3,68% e il benchmark tedesco al 2,41%.

Fra le materie prime, il petrolio Brent tiene sopra i 72 dollari al barile, mentre l’oro oscilla in area 2.780 dollari l’oncia.

Il Bitcoin resta oltre i $72.000 mentre, sul Forex, il cambio euro/dollaro è stabile a 1,086 e il dollaro/yen scende a 152 dopo la riunione della Bank of Japan, che ha lasciato invariati i tassi.