Piazza Affari chiude in rosso (-1,3%), incerta Wall Street

Giornata negativa per le borse del Vecchio Continente, inclusa Piazza Affari con il Ftse Mib in flessione dell’1,3% a 39.188 punti. Sottotono Stm (-3,7%), A2a (-3,2%) e Stellantis (-3%), in controtendenza Nexi (+4,1%) sui rumors di una possibile offerta da 850 milioni del fondo Usa TPG per la rete.

Wall Street viaggia intorno alla parità, in recupero dopo i dati positivi sul mercato immobiliare, con le vendite di case esistenti negli Stati Uniti superiori alle stime. Ieri la Fed ha lasciato invariati i tassi, così come la previsione di due tagli quest’anno. I timori degli investitori sono stati placati dai commenti del presidente Jerome Powell e ora il attende di capire se l’azionario Usa sia pronto a rimbalzare o se la correzione proseguirà.

In mattinata, Christine Lagarde ha affermato che la Bce prevede nel primo anno un impatto dello 0,3% sul Pil della zona euro da dazi Usa del 25%. La Bank of England ha mantenuto i tassi fermi al 4,5%.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si attesta a 112 punti base, con il rendimento del decennale tedesco al 2,78% e il Btp al 3,9%.

Fra le materie prime, il petrolio Brent risale a 71,8 dollari al barile, mentre l’oro viaggia a 3.038 dollari.

Sul forex, cambio euro/dollaro a 1,085 e dollaro/yen stabile a quota 148,8. Fra le criptovalute, il Bitcoin arretra nuovamente a 84.000 dollari.