Piazza Affari chiude in rialzo, Wall Street sale prima della Fed

Chiusura contrastata per le borse europee, con il Dax in calo mentre il Ftse Mib termina in rialzo dello 0,45% a 39.712 punti. Denaro su Tenaris (+2,7%) e Mps (+2,5%) mentre arretrano Campari (-1,9%), Iveco (-1,2%) e Inwit (-1,1%).

Intanto Wall Street rimbalza dopo le recenti perdite, in attesa della riunione di stasera della Fed. La banca centrale non taglierà i tassi, ma fornirà l’aggiornamento trimestrale del dot plot, il grafico delle proiezioni dei funzionari sul costo del denaro. Da seguire le parole del presidente Powell per eventuali indicazioni sull’impatto delle politiche di Trump sull’economia Usa. Oggi la Bank of Japan ha tenuto invariati i tassi, domani invece si riunirà la Bank of England.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si attesta a circa 110 punti base, con il rendimento del decennale tedesco al 2,8% e il Btp al 3,9%.

Fra le materie prime, il petrolio Brent risale a 70,75 dollari al barile, mentre l’oro scambia a 3.035 dollari l’oncia dopo aver toccato ieri un nuovo record a $3.045, riflettendo la domanda di beni rifugio.

Sul forex, cambio euro/dollaro a 1,088 e dollaro/yen a quota 149,9 dopo la BoJ e aspettando la Fed. Fra le criptovalute, il Bitcoin recupera terreno a 84.500 dollari.