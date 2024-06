Piazza Affari chiude in negativo (-0,5%), ancora acquisti su Saipem

Finale negativo per le borse europee, con il Ftse Mib in calo dello 0,49% a 33.541,98 punti. Tra le big di Piazza Affari, vendite in particolare su Tenaris (-2,2%), Mps (-%) e Mps (-2,2%). Ancora in rialzo Saipem (+2,4%) con l’aumento di target price da pate di Jefferies (da 2,75 a 3 euro), seguita da Bper (+1,1%).

Dall’agenda macro sono giunti solo i dati sulle vendite di case negli Usa, crollate dell’11,3% a maggio, in attesa del core Pce in uscita venerdì che contribuirà a fornire spunti in ottica di inflazione e tagli dei tassi della Fed. Poco mossa nel frattempo Wall Street, con focus sui conti di Micron Technology in arrivo a mercati chiusi.

In Europa, invece, cresce l’attesa per il primo turno elettorale in Francia, in programma questa domenica.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si amplia leggermente a 153 bp, con il decennale italiano in risalita di 6 bp al 3,98% e il benchmark tedesco al 2,45%.

Tra le materie prime, petrolio Brent in frenata a 84 dollari al barile dopo l’aumento delle scorte di greggio e di benzina negli Usa. Oro in discesa sotto i 2.300 dollari l’oncia.

Sul Forex, euro/dollaro in calo a 1,068 mentre il dollaro/yen supera di slancio la soglia psicologica di 160, toccando i massimi dal 1986 e rafforzando le ipotesi di un intervento delle autorità giapponesi.