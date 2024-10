Piazza Affari chiude in calo, vendite sull’obbligazionario

Finale negativo per le borse europee, frenate da Wall Street. A Piazza Affari, Ftse Mib in calo dello 0,71% a 34.955,95 punti, con Mps (-2,7%), Stellantis (-2,1%) e Popolare di Sondrio (-2,1%) fra le peggiori. In rialzo invece i petroliferi Saipem (+1,3%) ed Eni (+1,1%) oltre ad Azimut (+1%).

Oltreoceano, l’S&P 500 rifiata dopo aver messo a segno la miglior striscia positiva del 2024 nelle scorse sedute, mentre in Cina la banca centrale ha decretato un nuovo taglio dei tassi per stimolare la crescita.

I mercati attendono nei prossimi giorni alcuni dati macro, tra cui gli indici Pmi, e le trimestrali (tra cui Tesla, Texas Instrument e Deutsche Bank) per valutare lo stato di salute dell’economia. Focus anche sulle parole di alcuni esponenti di Fed e Bce, che parteciperanno al forum annuale del FMI e della Banca Mondiale. Sullo sfondo rimangono le tensioni in Medio Oriente, che hanno spinto l’oro sui nuovi massimi e il petrolio in rialzo.

In forte rialzo i rendimenti sull’obbligazionario in Usa e in Europa. Il decennale italiano risale di 15 punti base al 3,51% e il benchmark tedesco al 2,28%, con lo spread Btp-Bund in area 123 punti base.

Fra le materie prime, il petrolio Brent si riavvicina a 74 dollari al barile mentre l’oro scambia a 2.720 dollari l’oncia dopo aver aggiornato i massimi storici. Sul Forex, cambio euro/dollaro in ribasso a 1,0825 e dollaro/yen oltre quota 150.