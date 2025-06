Piazza Affari chiude a -1,5% con Prysmian e Ferrari in coda

Le borse europee terminano perlopiù sotto la parità, con il Ftse Mib di Piazza Affari in calo dell’1,5% a 38,622 punti. In forte ribasso Prysmian (-12,2%) dopo i conti, Ferrari (-7,9%) in seguito alla cessione del 4% da parte di Exor, Stellantis (-5,2%) e Stm (-4%) in un clima appesantito dai dazi. In rialzo Pirelli (+4,6%) grazie alla trimestrale e la conferma dei target per il 2025, bene anche Leonardo (+4%) e Saipem (+2,1%).

Andamento contrastato a Wall Street all’indomani dei risultati di Nvidia (-3,5%), che seppur solidi non hanno stupito gli operatori. I dati economici hanno mostrato che il Pil statunitense è aumentato a un ritmo annualizzato del 2,3% nel quarto trimestre.

Intanto, il presidente Donald Trump ha affermato che i dazi del 25% su Canada e Messico dovrebbero entrare in vigore il 4 marzo, aggiungendo che imporrà un’ulteriore tassa del 10% sulle importazioni cinesi.

Sull’obbligazionario, spread Btp-Bund poco sopra i 112 punti base con il decennale italiano al 3,54% e il benchmark tedesco al 2,42%.

Fra le materie prime, il petrolio Brent risale a 73,3 dollari al barile, mentre l’oro scivola a 2.874 dollari l’oncia. Sul forex, il dollaro si rafforza dopo i nuovi annunci di Trump sulle tariffe. L’euro/dollaro scende a 1,041 mentre il dollaro/yen si riavvicina a quota 150. Fra le criptovalute, Bitcoin ancora in calo a 84.800 dollari.