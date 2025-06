Piazza Affari chiude a +1,1% con balzo Leonardo (+16,1%)

Giornata positiva per le borse europee, trainate dalla difesa in scia alle intenzioni di riarmo del Vecchio Continente. A Piazza Affari il Ftse Mib termina la seduta in rialzo dell’1,1% a 39.069 punti, con Leonardo (+16,1%) e Iveco Group (+6,15%) in vetta mentre arretrano Amplifon (-2,5%) e Saipem (-2,2%).

I dati sull’inflazione della zona euro hanno evidenziato un rallentamento al 2,4%, con dato core al 2,6%, un segnale positivo per la Bce che giovedì taglierà i tassi di altri 25 bp. Negli Usa, l’indice Ism manifatturiero ha segnato un rallentamento della crescita, vicina alla stagnazione, con prezzi in aumento, in un clima di cautela a causa delle tariffe di Trump.

In rialzo i rendimenti sull’obbligazionario europeo, con spread Btp-Bund poco mosso a 111 punti base, il decennale italiano in aumento al 3,6% e il benchmark tedesco al 2,49%.

Fra le materie prime, il petrolio Brent cala leggermente a 72,5 dollari al barile, mentre l’oro risale a 2.888 dollari l’oncia.

Sul forex, il cambio euro/dollaro torna a quota 1,05 con la moneta unica in rafforzamento dopo gli ultimi sviluppi geopolitici, mentre il dollaro/yen rimane poco sopra 150. Criptovalute volatili dopo l’annuncio di Trump sulla creazione di una riserva strategica, con il Bitcoin nuovamente in area 90 mila dollari.