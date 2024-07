Piazza Affari chiude a +0,8% al termine di una settimana positiva

Finale positivo per le borse europee. A Piazza Affari, il Ftse Mib termina in rialzo dello 0,8% a 34.580 punti, con Iveco (+2,4%) in luce dopo i contratti annunciati negli ultimi giorni, seguita da Moncler (+2%) e Amplifon (+1,7%). In calo invece A2a (-0,8%) e Prysmian (-0,7%).

In rialzo anche Wall Street, nonostante le trimestrali non entusiasmanti delle banche Wells Fargo, JPMorgan Chase e Citigroup e i dati peggiori delle attese sui prezzi alla produzione, in aumento più del previsto. I trader hanno ignorato anche le indicazioni deboli sul sentiment dei consumatori giunte dall’indice dell’Università del Michigan.

La prossima settimana i riflettori saranno puntati sulla riunione della Bce in programma giovedì, anche se non sono attese mosse sui tassi.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si attesta a 129 bp con il decennale italiano al 3,79% e il benchmark tedesco al 2,49%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent risale verso gli 86 dollari al barile, mentre l’oro tiene sopra i 2.400 dollari l’oncia.

Sul Forex, il cambio euro/dollaro sale a 1,09 e il dollaro/yen torna sotto 158.