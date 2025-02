Piazza Affari apre sopra la parità, balzo Leonardo

Le borse europee aprono poco mosse in una seduta che si preannuncia tranquilla, vista la chiusura di Wall Street per festività. A Piazza Affari il Ftse Mib avanza dello 0,3% a 38.100 punti con Leonardo (+5,8%) in vetta, sostenuta dal possibile aumento della spesa per la difesa dell’Ucraina da parte dell’Ue. In rialzo anche Unipol (+2,5%) mentre scattano i realizzi su Interpump (-3,8%).

Giornata povera di spunti, che prevede soltanto gli interventi di alcuni esponenti della Bce (Nagel) e della Fed (Harker e Bowman). Nei prossimi giorni focus sui verbali della Fed (mercoledì) e sugli indici Pmi (venerdì), oltre all’inflazione del Regno Unito (mercoledì) e del Giappone (venerdì).

Nel frattempo, gli operatori continuano a monitorare gli sviluppi sul fronte geopolitico, con i dialoghi fra Trump e Putin e l’incontro in extremis dell’Ue per discutere la strada da seguire.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si mantiene in area 109 punti base con il decennale italiano in rialzo al 3,58% e il benchmark tedesco al 2,49%.

Fra le materie prime, il petrolio Brent resta in prossimità dei 75 dollari al barile, mentre l’oro oscilla intorno ai 2.900 dollari l’oncia. Sul forex, l’euro/dollaro supera quota 1,048 e il dollaro/yen scende sotto quota 152 dopo il Pil giapponese sopra le attese e in scia alle aspettative di rialzi dei tassi della BoJ. Fra le criptovalute, Bitcoin a quota 96.100 dollari.