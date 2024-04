Piazza Affari apre piatta, giù Stellantis dopo dati 1Q

Avvio poco mosso per le borse europee, in vista di una folta schiera di dati macroeconomici e alla vigilia della Fed. A Piazza Affari, il Ftse Mib scambia sostanzialmente invariato in area 34.300 punti, con Stellantis (-2,7%) in coda dopo i dati su ricavi e consegne del primo trimestre, rispettivamente in calo del 12% e del 10%. Sottotono anche Inwit (-1,1%) mentre avanzano Finecobank (+1%) e Leonardo (+1%).

Giornata ricca di dati macroeconomici, fra cui spiccano l’inflazione e il Pil dell’eurozona, della Germania e dell’Italia. In Francia, il Pil è cresciuto più delle attese (+0,2% t/t e +1,1% a/a) mentre i prezzi al consumo armonizzati sono rimasti stabili al 2,4% annuo.

Intanto, cresce l’attesa per la riunione della Fed e per la conferenza stampa di domani del presidente Jerome Powell, per capire le chance residue di tagli dei tassi nel 2024. Attesa anche per i conti di Amazon e di Apple, rispettivamente stasera e giovedì a mercati chiusi, oltre al rapporto sul mercato del lavoro in uscita questo venerdì.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si mantiene a 132 punti base dopo il calo di ieri, con il decennale italiano in calo al 3,86% e il Bund al 2,54%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent oscilla intorno agli 87 dollari al barile e l’oro si attesta a 2.321 dollari l’oncia. Sul Forex il cambio euro/dollaro viaggia poco sopra 1,07 e il dollaro/yen ritraccia a 156,8 tra le crescenti speculazioni su un intervento effettuato dalle autorità giapponesi per sostenere la valuta locale.