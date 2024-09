Piazza Affari apre la parità, vola Moncler con ingresso Lvmh

Avvio poco sopra la parità per le borse europee. A Piazza Affari, il Ftse Mib scambia in rialzo dello 0,35% in area 34.530 punti, con il balzo di Moncler (+11,8%) dopo l’ingresso di Lvmh nel capitale. In spolvero anche Stm (+3,7%) e Brunello Cucinelli (+3,2%), deboli Bper (-1,6%), Prysmian (-1,3%) e Unipol (-0,9%).

L’inflazione francese armonizzata è scesa all’1,5% a settembre, sotto il target del 2% della Bce per la prima volta in tre anni. In Spagna, i prezzi al consumo hanno rallentato all’1,7% mentre il Pil è stato confermato allo 0,8% nel secondo trimestre.

In giornata verrà diffuso il sondaggio della Bce sulle aspettative di inflazione a 1-3 anni mentre nel pomeriggio si attende dagli Usa il core Pce, la misura di prezzi preferita dalla Fed, anche se ultimamente il focus si è spostato molto sul mercato del lavoro.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si stabilizza a 130 punti base, con il decennale italiano in calo al 3,43% e il benchmark tedesco al 2,13%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent si attesta a 71,1 dollari al barile e si avvia a registrare una settimana negativa, in scia alla prospettiva di una maggiore offerta dall’Arabia Saudita e dalla Libia. L’oro invece ha aggiornato i massimi storici e viaggia ora in area 2.666 dollari l’oncia.

Sul Forex, cambio euro/dollaro in calo a 1,113 e dollaro/yen si deprezza a 143,2.