Piazza Affari apre in ribasso, oggi inflazione eurozona

Partenza debole a Piazza Affari, con il Ftse Mib in calo dell’1% in area 34.420 punti. Vendite soprattutto su Unipol (-2,4%), Saipem (-2,2%) e Bper (-2%). Resistono sopra la parità pochi titoli tra cui Brunello Cucinelli (+0,3%) e Moncler (+0,2%).

Con il ritorno alla piena operatività, dopo le ultime sedute dal clima ancora semifestivo, l’attenzione si concentra subito su alcuni dati macro rilevanti, a partire oggi dall’inflazione dell’eurozona. Il Cpi è previsto in accelerazione al 2,4% e il dato core stabile al 2,7%. In uscita anche il sondaggio Bce sulle aspettative di inflazione e il report Jolts sulle offerte di lavoro negli Usa, oltre all’indice Ism servizi, in attesa dei nonfarm payrolls di venerdì.

Sullo sfondo, le tensioni Usa-Cina dopo l’inserimento di Tencent Holdings e altre società asiatiche nella blacklist del Pentagono.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si attesta a 112 punti base, con il titolo a 10 anni italiano al 3,57% e il benchmark tedesco al 2,45%.

Fra le materie prime il petrolio Brent resta sopra i 76 dollari al barile, mentre il gas TTF scende a 46,7 €/Mwh e l’oro oscilla scambia a 2.642 dollari l’oncia.

Sul Forex, il cambio euro/dollaro viaggia poco sopra quota 1,04 e il dollaro/yen intorno a 157,5. Fra le criptovalute, Bitcoin a $101.600.