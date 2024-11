Piazza Affari termina a -0,2% frenata da Ferrari (-7%)

Chiusura in ordine sparso per le borse europee, nel giorno delle elezioni presidenziali statunitensi. A Piazza Affari il Ftse Mib archivia le contrattazioni in calo dello 0,2% a 34.472 punti, con focus sulle trimestrali.

In evidenza Leonardo (+3,7%) dopo un nuovo accordo con GDHF per la fornitura di 10 elicotteri, aspettando i conti in uscita giovedì. Ben intonata Banca Popolare di Sondrio (+2,7%), mentre crolla Ferrari (-7,1%) malgrado la guidance confermata, dopo i risultati che mostrano un calo delle consegne.

Riflettori puntati sul voto negli Usa e sulla riunione della Fed che si concluderà giovedì, verosimilmente con un taglio dei tassi da 25 bp. Anche la Bank of England si incontrerà giovedì e dovrebbe a sua volta ridurre il costo del denaro dello 0,25%.

Dall’agenda macro è giunto l’indice Ism servizi, in rialzo oltre le attese a 56 punti, sui massimi da due anni.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si riduce a 125 punti base, con il decennale italiano al 3,67% e il benchmark tedesco al 2,42%.

Fra le materie prime, il petrolio Brent supera i 76 dollari al barile, ancora in scia al rinvio degli aumenti di produzione da parte dell’Opec+ e aspettando l’esito della corsa alla Casa Bianca, con le tensioni in Medio Oriente sempre sullo sfondo. L’oro continua a muoversi intorno a 2.740 dollari l’oncia.

Sul Forex, il cambio euro/dollaro torna sopra quota 1,09 e il dollaro/yen oscilla in area 152.