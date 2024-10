Perplexity AI punta a raddoppiare valutazione a oltre $8 mld

Perplexity AI, sostenuta da Jeff Bezos, ha avviato colloqui per una raccolta fondi nella quale mira a più che raddoppiare la sua valutazione a 8 miliardi di dollari o più, secondo quanto riportato domenica dal Wall Street Journal.

Perplexity ha comunicato agli investitori di voler raccogliere circa 500 milioni di dollari nel nuovo round di finanziamento, ha riferito il giornale, citando persone a conoscenza della questione.

La società di intelligenza artificiale (AI), supportata da Nvidia, ha un fatturato annuale stimato basato sulle vendite recenti di circa 50 milioni di dollari, ha aggiunto il rapporto. Perplexity AI ha rifiutato di commentare.

In ottobre, la startup ha dichiarato di aver ricevuto un avviso dal New York Times che esigeva di smettere di utilizzare i contenuti del giornale per scopi di AI generativa.

Perplexity è stata precedentemente accusata da organizzazioni mediatiche come Forbes e Wired di plagio, ma da allora ha lanciato un programma di condivisione dei ricavi per affrontare alcune preoccupazioni espresse dagli editori.

Gli strumenti di ricerca di Perplexity consentono agli utenti di ottenere risposte istantanee a domande con fonti e citazioni. È alimentato da una varietà di modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLMs) che possono riassumere e generare informazioni, da OpenAI al modello open-source di Meta Llama.