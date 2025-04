Pernod Ricard: vendite in calo nel terzo trimestre

Pernod Ricard ha registrato un calo delle vendite più marcato del previsto nel terzo trimestre, dopo che il Cognac ha subito un colpo a causa di un blocco duty-free in Cina e la domanda in Europa è stata frenata da una Pasqua tardiva.

Il produttore di vodka Absolut ha rivelato che le vendite organiche sono scese del 3%, un risultato peggiore delle aspettative. La domanda per il Cognac Martell dell’azienda è stata influenzata dal rallentamento economico della Cina e dai dazi commerciali di Pechino sul brandy europeo.

Pernod e i rivali dell’Unione Europea come Remy Cointreau sono tra le prime vittime di una crescente guerra commerciale globale, poiché sono stati presi di mira dalla Cina con dazi a ottobre in risposta ai dazi all’importazione dell’UE su veicoli elettrici cinesi.

Negli Stati Uniti, le vendite nel terzo trimestre sono state sostenute dagli grossisti che hanno fatto scorta in previsione degli annunci sui dazi di Presidente Donald Trump.

Pernod ha dichiarato che l’ambiente macroeconomico globale a causa dei dazi rimane sfidante, e ha riaffermato la previsione di un calo delle vendite in cifre low single digit per l’intero anno, includendo l’impatto dei dazi previsti in Cina e negli Stati Uniti.

Da monitorare l’apertura di Campari a Piazza Affari.