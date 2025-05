Palantir Technologies crolla a -9% dopo la trimestrale

Palantir Technologies è scesa di oltre il 9% nel mercato after hours, dopo i risultati positivi ma inferiori alle aspettative più ottimistiche di Wall Street.

L’azienda ha descritto la crescente domanda di software di intelligenza artificiale come un “vortice vorace”, e ha alzato la sua previsione di fatturato per il 2025 a circa 3,9 miliardi di dollari da circa 3,75 miliardi di dollari. Ciò rappresenta una crescita del 36% rispetto all’anno precedente.

Palantir, è nota per la sua attività con le agenzie militari e di intelligence degli Stati Uniti, ma vende anche strumenti di analisi dei dati a governi e clienti commerciali. L’azienda ha recentemente cavalcato un’onda di entusiasmo per l’intelligenza artificiale, raggiungendo valutazioni di oltre 200 volte gli utili stimati, rendendo Palantir la più cara dell’indice Nasdaq 100 in termini di P/E.

La crescita dell’azienda è stata forte negli Stati Uniti, ma l’entusiasmo tiepido nel resto del mondo – che costituisce meno di un terzo degli affari di Palantir – ha preoccupato alcuni analisti. “Anche con tutte le buone notizie, semplicemente non è stato sufficiente a sostenere la valutazione in futuro”, ha detto l’analista di Bloomberg Intelligence Mandeep Singh. “Non c’era alcuna chiarezza sui nuovi driver” di business.

Il fatturato dell’azienda per il trimestre è balzato del 39% a 884 milioni di dollari, superando la stima media degli analisti di 863 milioni di dollari, secondo i dati raccolti da Bloomberg. L’utile adjusted, escluse alcune voci, è stato di 13 centesimi per azione, in linea con le stime.

Negli Stati Uniti, le vendite ai clienti commerciali sono cresciute del 71% nel trimestre, a 255 milioni di dollari. Nel frattempo, le vendite al governo degli Stati Uniti sono aumentate del 45% a 373 milioni di dollari nel periodo terminato il 31 marzo, grazie a nuovi accordi nell’ambito di un’ampia ristrutturazione della spesa governativa. Gli analisti, in media, avevano stimato 358 milioni di dollari.