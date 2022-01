Oxfam: fortuna dei ricchi sale con la pandemia al ritmo di 15mila dollari al secondo

I dieci uomini più ricchi del mondo hanno più che raddoppiato le loro fortune da 700 miliardi a 1,5 trilioni di dollari, a un ritmo di circa 15.000 dollari al secondo o 1,3 miliardi al giorno. E tutto questo nei due anni di una pandemia che ha visto diminuire i redditi globali del 99% e oltre 160 milioni di persone in più costrette alla povertà. Così si legge in un report di Oxfam in vista del World Economic Forum di Davos.

Pandemia manna dal cielo per gli ultra ricchi

“Se questi dieci uomini dovessero perdere il 99,999% della loro ricchezza domani, sarebbero comunque più ricchi del 99% di tutte le persone su questo pianeta”, ha affermato Gabriela Bucher, Direttore Esecutivo di Oxfam International. “Ora hanno una ricchezza sei volte superiore a quella dei 3,1 miliardi di persone più povere”. Dall’inizio dell’emergenza Covid-19, ogni 26 ore un nuovo miliardario si è unito ad una élite composta da oltre 2.600 super-ricchi le cui fortune sono aumentate di ben 5 mila miliardi di dollari, in termini reali, tra marzo 2020 e novembre 2021″, denuncia l’organizzazione non governativa. Solo per Jeff Bezos, il numero uno di Amazon, una delle aziende il cui fatturato è decollato con il COvid-19, Oxfam calcola un “surplus patrimoniale” nei primi 21 mesi di pandemia di 81,5 miliardi di dollari, l’equivalente del costo stimato della vaccinazione (due dosi e booster) per l’intera popolazione mondiale.

La ricchezza dei miliardari è aumentata di più dall’inizio del COVID-19 pittosto che negli ultimi 14 anni. Con $ 5 trilioni di dollari, si tratta della più grande ondata di ricchezza miliardaria dall’inizio dei record dice l’Ong secondo cui una tassa una tantum del 99% sui dieci guadagni inaspettati della pandemia degli uomini più ricchi potrebbe finanziare più vaccini per il mondo, fornire assistenza sanitaria e protezione sociale universali, finanziare l’adattamento al clima e ridurre la violenza di genere in oltre 80 paesi. Tutto questo, pur lasciando a questi uomini 8 miliardi di dollari in meglio rispetto a prima della pandemia.