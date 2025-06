Nvidia investe nei chip made in Usa

Nvidia punta a spendere diverse centinaia di miliardi di dollari per l’acquisto di chip e componenti elettronici made in Usa nei prossimi quattro anni, secondo quanto riferito dal Financial Times.

Il Ceo di Nvidia, Jensen Huang, ha detto al FT che gli ultimi chip progettati dalla sua azienda, e i server alimentati da Nvidia per i data center, possono ora essere prodotti negli stabilimenti statunitensi gestiti da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. e Foxconn Technology Group.

Nvidia questa settimana ha ospitato la conferenza per sviluppatori GTC, dove Huang, ha dichiarato che la sua azienda prevede in ultima analisi di spostare la produzione sul territorio nazionale. Sta già utilizzando la fabbrica dell’Arizona di TSMC per produrre alcune delle sue unità di elaborazione grafica, che sono diventate un componente essenziale per l’attuale ondata di investimenti in intelligenza artificiale.

Le azioni di TSMC e di altri fornitori di Nvidia, come SK Hynix in Corea del Sud, sono aumentate a seguito del report.