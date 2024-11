Novo Nordisk, boom di vendite per il farmaco Wegovy

Le vendite di Wegovy, il farmaco di punta di Novo Nordisk per la perdita di peso, sono aumentate del 79% nell’ultimo trimestre raggiungendo i 17,3 miliardi di corone danesi (2,5 miliardi di dollari) e superando le stime degli analisti.

I dati, conseguiti grazie ad una disponibilità ampliata in diversi paesi, porta sollievo agli investitori dopo che il rivale Eli Lilly & Co ha riportato vendite deludenti per i suoi farmaci contro l’obesità la scorsa settimana.

Le entrate sono aumentate di circa il 50% negli Stati Uniti, nonostante il calo dei prezzi, dopo che più assicurazioni hanno accettato di pagare per il farmaco.

Il titolo è salito fino all’8% nelle prime contrattazioni a Copenhagen, registrando il maggiore guadagno intraday in otto mesi.