Norges Bank tiene i tassi fermi al 4,5%

La Norges Bank ha tenuto il suo tasso di politica chiave invariato al 4,5% per la settima riunione consecutiva a novembre, in linea con le aspettative del mercato, e ha segnalato che effettuerà una decisione analoga nel prossimo incontro, in calendario a dicembre.

La banca centrale sottolinea che una politica monetaria restrittiva è ancora necessaria per riportare l’inflazione al suo obiettivo, ritardando l’inizio dell’allentamento monetario rispetto ad altre autorità monetarie in Europa.

La Norges Bank ha affermato che anche la significativa svalutazione della corona giustifica il mantenimento dei tassi di interesse su livelli elevati. Tuttavia, i responsabili delle politiche hanno ammesso che un raffreddamento dell’economia norvegese e un allentamento del mercato del lavoro sono in atto grazie all’inasprimento monetario e l’inflazione sta rallentando più del previsto nel corso dell’anno.