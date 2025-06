Microsoft, possibile dietrofront su locazioni datacenter AI

Microsoft ha iniziato ad annullare le locazioni per una notevole capacità di datacenter negli Stati Uniti, una mossa che potrebbe riflettere preoccupazioni riguardo al fatto che stia costruendo più capacità di calcolo AI di quanto ne avrà bisogno a lungo termine, secondo gli analisti della banca d’affari TD Cowen.

Un eventuale dietrofront di Microsoft sulla spesa e sulla costruzione di datacenter solleva domande su un’eventuale cautela da parte di uno tra i leader dell’AI.

La società si aspetta di spendere $80 miliardi questo anno fiscale sui data center AI, e, in una call sugli utili di fine gennaio, il Chief Executive Officer Satya Nadella ha detto che Microsoft deve sostenere la spesa per incontrare “una domanda esponenzialmente maggiore”.

Microsoft in una dichiarazione di lunedì ha ribadito il suo obiettivo di spesa per l’anno fiscale che termina a giugno.

“Potremmo strategicamente rallentare o adeguare la nostra infrastruttura in alcune aree, ma continueremo a crescere fortemente in tutte le regioni,” ha detto un portavoce. “I nostri piani di spesa rimangono sulla giusta via mentre continuiamo a crescere a un ritmo record per soddisfare la domanda dei clienti.”