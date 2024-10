Meta Platforms, vendite sopra attese nel 3° trimestre ma titolo cala

Le azioni di Meta Platforms sono diminuite del 2,8% nelle contrattazioni after-hours, dopo i risultati. I conti della casa madre di Facebook nel terzo trimestre hanno superato le aspettative, ma i piani di spesa in conto capitale hanno suscitato preoccupazioni. Anche il numero di utenti attivi è stato inferiore alle stime.

Meta ha riportato vendite di 40,6 miliardi di dollari per il periodo conclusosi il 30 settembre, in aumento del 19% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, e appena sopra la stima media di 40,3 miliardi di dollari degli analisti di Wall Street. L’utile netto è pari a 6,03 dollari per azione.

Il Ceo Mark Zuckerberg ha annunciato che continuerà ad aumentare gli investimenti in intelligenza artificiale e altre tecnologie, come il metaverso e gli occhiali alimentati da intelligenza artificiale, sforzi che ritiene fondamentali per il futuro dell’azienda.