Mercedes-Benz: utili auto -64% nel terzo trimestre

Mercedes-Benz ha riportato un crollo del 64% degli utili nella divisione auto nel trimestre, sottoperformando nettamente le stime degli analisti. I risultati sono stati in parte colpiti da un rallentamento della spesa dei consumatori in Cina.

“I risultati del Q3 non soddisfano le nostre ambizioni,” ha dichiarato il CFO Harald Wilhelm, aggiungendo che il gruppo intensificherà i tagli ai costi.

Gli utili del periodo di luglio-settembre sono stati frenati anche dai costi di rinnovamento dei modelli, così come da un mercato difficile, specialmente per le nuove versioni del SUV Classe G, che verranno lanciate nel prossimo trimestre, ha aggiunto Mercedes.

La casa automobilistica tedesca prevede vendite annuali di auto leggermente inferiori all’anno precedente, e vendite del quarto trimestre in linea con il terzo.

Mercedes ha tagliato due volte il target di margine di profitto per il full year nel corso del terzo trimestre, unendosi a un numero crescente di rivali europei che attribuiscono un mercato automobilistico cinese in calo a profitti e margini in diminuzione.