Mercedes-Benz ritira la guidance a causa dei dazi Usa

Mercedes-Benz Group ha deciso di ritirare le previsioni per l’anno in corso, citando come causa principale i dazi sulle auto imposti dagli Stati Uniti. L’incertezza derivante dalle tariffe rende difficile per l’azienda valutare lo sviluppo del business nel corso dell’anno. Questa situazione sta avendo un impatto negativo sugli utili operativi, sui flussi di cassa e sui margini di profitto.

In risposta ai dazi, Mercedes-Benz sta considerando la possibilità di trasferire la produzione di un altro modello negli Usa. Questo cambiamento fa parte di una più ampia revisione strategica per rafforzare la presenza nel segmento del lusso. Tuttavia, questa transizione sta incontrando difficoltà, specialmente in Cina, dove l’incertezza economica e la concorrenza locale stanno influenzando la domanda di importazioni.