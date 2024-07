MAIRE: si aggiudica studio di ingegneria in India

Tecnimont Private Limited, controllata di MAIRE, si è aggiudicata in collaborazione con NEXTCHEM uno studio di ingegneria per un impianto di ammoniaca verde in India.

Lo ha annunciato la stessa società, precisando che si tratta della fase 1 del Front-End Engineering Design.

Lo studio si avvarrà dello strumento digitale ArcHy (Architecture of Hydrogen systems), che consente di risolvere il problema dell’intermittenza della produzione di energia rinnovabile, con benefici in termini di capex e opex del ciclo vita dell’impianto.