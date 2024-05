M&A: Abn Amro rileva la tedesca Hauck Aufhäuser Lampe per 672 mln

M&A per Abn Amro. La banca olandese ha annunciato di avere raggiunto un accordo con Fosun International per acquisire la private bank tedesca Hauck Aufhäuser Lampe (“HAL”). Abn Amro pagherà 672 milioni di euro al closing, che dovrebbe avvenire nel primo trimestre 2025.

“Si prevede che l’acquisizione apporterà a Abn Amro circa 26 miliardi di euro in asset in gestione e 2 miliardi di prestiti”, si legge in una nota nella quale si indica che l’impatto sui coefficienti patrimoniali di Abn Amro è+ atteso in 45 punti base sul Cet1 sulla base dei risultati del primo trimestre 2024.