Lufthansa si avvicina all’acquisto di ITA Airways

Deutsche Lufthansa ha trovato un accordo con il governo italiano riguardo ITA Airways, avvicinandosi alla conclusione dell’affare per l’acquisizione della compagnia aerea.

Il governo italiano ha comunicato di aver presentato una serie di rimedi alla Commissione Europea riguardo le preoccupazioni sull’accordo, permettendone il proseguimento. Roma ora attende l’approvazione finale dalla Commissione prima di procedere con la chiusura.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che controlla ITA, ha dichiarato che le condizioni economiche della proposta di acquisto rimangono invariate, dopo che l’accordo ha incontrato un’imprevisto ostacolo la scorsa settimana.

La compagnia aerea tedesca aveva chiesto uno sconto sul prezzo di 325 milioni di euro (346 milioni di dollari) per una quota del 41% in ITA, in quanto il suo valore era diminuito rispetto all’accordo originale del 2023.

L’Italia ha resistito, portando la transazione in una fase di incertezza nel suo tratto finale.

La vendita riuscita di ITA permetterebbe al Primo Ministro Giorgia Meloni di liberarsi della responsabilità di una compagnia aerea il cui predecessore, Alitalia, è stato un peso sulle risorse statali per decenni.