Lufthansa batte un colpo per Alitalia: “Favorevoli a parternariato commerciale”

Lufthansa torna a farsi avanti per l’operazione di salvataggio di Alitalia: secondo quanto riportato dall’Ansa, la società ha inviato una lettera alle Ferrovie dello Stato, nella quale si proporrebbe come alternativa a Delta nella nuova Alitalia. Non si tratta, però, di un’ingresso nell’azionariato, bensì una proposta di partnership. Il ricevimento della lettera è stato confermato dal ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli.

“Non vogliamo esprimerci su illazioni su chi ha avuto contatti con chi, quando ci sono stati, che lettera è stata scritta”, ha detto all’Ansa un portavoce di Lufthansa, “abbiamo sempre detto che il mercato italiano per noi ha un grande significato, è uno dei più importanti mercati stranieri. Abbiamo pure sempre sottolineato che abbiamo interesse verso un’Alitalia ristrutturata e anche in passato abbiamo detto che potremmo immaginare anche un partenariato commerciale”.