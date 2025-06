Klarna Bank prepara IPO negli Usa, valutazione oltre $15 mld

Klarna Bank è in procinto di raccogliere almeno 1 miliardo di dollari in una offerta pubblica iniziale (IPO) negli Stati Uniti e prevede di presentare la documentazione necessaria già dalla prossima settimana.

L’azienda ha l’obiettivo di fissare il prezzo dell’IPO all’inizio di aprile, mirando a una valutazione di oltre 15 miliardi di dollari nell’ambito della quotazione alla Borsa di New York.

Klarna ha presentato in via confidenziale la domanda per un’IPO presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, e la sua quotazione è destinata a dare impulso alle IPO tecnologiche, che hanno registrato un rallentamento dopo aver stabilito un record di volumi nel 2021.