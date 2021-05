Janus Henderson, dividendi globali in ripresa nel 2021

Con il rimbalzo dell’economia i dividendi globali mostrano cenni di ripresa nel 2021. Così Janus Henderson, che rivede al rialzo le previsioni sulla distribuzione per il 2021 a 1.360 miliardi di dollari. Nel primo trimestre – si legge in una nota – si riscontrano evidenti segnali di ripresa per le distribuzioni. I volume dei dividendi distribuiti a livello globale si attesta a 275,8 miliardi di dollari, una flessione molto meno pronunciata su base annua, pari a -2,9% in termini complessivi, e a -1,7% in termini sottostanti.

Per 5 anni consecutivi, prendendo in considerazione il primo trimestre, l’Italia ha registrato una crescita nella distribuzione dei dividendi: tra gennaio e marzo, i versamenti sono stati pari a 2,6 miliardi di dollari, facendo segnare un lieve incremento rispetto ai 2,2 miliardi riscontrati nello stesso periodo 2020, una crescita equivalente al 18,4% su base complessiva e all’8,4% su base sottostante.