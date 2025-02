Infineon prevede entrate superiori alle stime degli analisti

Infineon Technologies prevede entrate stabili o leggermente in aumento per l’anno fiscale 2025, a fronte della lieve flessione attesa in precedenza.

Per il trimestre in corso, la guidance indica ricavi per €3,6 miliardi, superiore alla media delle stime degli analisti di €3,4 miliardi.

Il CFO di Infineon ha espresso preoccupazione riguardo l’incertezza dovuta alle tariffe imposte dall’amministrazione Trump. Queste non sono incluse nelle previsioni della società e potrebbero rappresentare un fattore negativo in caso di escalation.