Heineken conferma stime malgrado calo volumi nei mercati chiave

Le azioni Heineken scambiano in rialzo ad Amsterdam dopo i risultati del terzo trimestre. Malgrado il calo dei volumi nei mercati chiave, la società olandese della birra ha confermato la guidance di un profitto operativo annuo tra il 4% e l’8%.

Heineken ha incontrato difficoltà nel mercato statunitense, dove la minore spesa dei consumatori ha colpito le vendite. La crescita dei volumi in Brasile per il periodo ha aiutato a compensare i cali in Messico e negli Stati Uniti, in parte compensato dalla politica di prezzi.

In Europa, il cattivo tempo estivo ha impedito ai birrifici di sfruttare appieno gli eventi sportivi che tradizionalmente attirano i clienti nei bar e nei pub. La compagnia, che produce più di 300 marche tra cui Amstel, Red Stripe e Sol, ha incrementato gli investimenti in marketing nei territori chiave e ha spinto le vendite della birra senza alcol Heineken 0.0, che è cresciuta del 3,4% nel trimestre, guidata dalle vendite in Brasile, negli Stati Uniti e in Vietnam