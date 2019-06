Mentre la guerra commerciale tra Usa e resto del mondo continua, i ministri dei paesi dell’Unione europea hanno approvato un importante accordo di libero scambio con il Vietnam, che ridurrà le tariffe doganali sul 99% delle merci in un periodo di 10 anni.

L’Ue spera che l’accordo, il primo del suo genere con un paese in via di sviluppo in Asia, sarà un trampolino di lancio verso un più ampio accordo commerciale UE-Sudest asiatico.