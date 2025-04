Goldman Sachs prevede dollaro/yen in area 140

Goldman Sachs Group si aspetta che lo yen raggiunga quota 140 contro il dollaro quest’anno, poiché le preoccupazioni riguardo la crescita degli Stati Uniti e le tariffe commerciali rafforzano la domanda di asset più sicuri e la valuta giapponese offre agli investitori la migliore copertura valutaria nel caso in cui le possibilità di una recessione statunitense aumentino, secondo gli analisti.

Un movimento verso 140 significherebbe un guadagno del 7% dal livello attuale, e la previsione della banca è più ottimistica rispetto al consensus del mercato (in area 145).

Gli economisti di Goldman hanno recentemente rivisto le loro previsioni di politica monetaria della Fed a tre tagli dei tassi di interesse quest’anno (da due), in previsione del fatto che le tariffe di Trump peseranno sull’economia. La banca ha anche ridotto il suo obiettivo per l’S&P 500 ancora una volta, citando preoccupazioni per la crescita legate alle tariffe.

Da monitorare i dati di venerdì sul mercato del lavoro, che secondo Goldman potrebbero offrire sostegno al dollaro.