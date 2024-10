Goldman Sachs alza le previsioni di crescita economica della Cina

Goldman Sachs Group Inc. ha migliorato le sue previsioni sulla crescita economica della Cina per il 2024 e il 2025, dopo che Pechino ha svelato una serie di misure per sostenere la crescita, tra cui piani per una maggiore spesa pubblica annunciati durante il fine settimana.

La banca prevede che il prodotto interno lordo della Cina crescerà del 4,9% quest’anno, rispetto al 4,7% precedentemente stimato. Ha inoltre aumentato la sua previsione di crescita per l’anno prossimo al 4,7% dal 4,3%.

“L’ultima serie di stimoli in Cina indica chiaramente che i responsabili delle politiche hanno compiuto una svolta nella gestione della politica ciclica e hanno aumentato la loro attenzione sull’economia,” hanno scritto gli economisti di Goldman, tra cui Hui Shan e Lisheng Wang.

L’aggiornamento arriva mentre economisti e investitori valutano gli effetti potenziali della spinta di Pechino, da fine settembre, per rilanciare un’economia che affronta un sentiment debole e pressioni deflazionistiche persistenti. Il Ministero delle Finanze ha promesso un maggiore supporto fiscale in un briefing molto atteso sabato, malgrado la mancanza di dettagli sulle misure per stimolare i consumo, che alcuni analisti ritengono necessari per combattere la deflazione.