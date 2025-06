Ftse Mib sopra 39.500 punti, a Piazza Affari acquisti su Iveco

Borse europee positive mentre Wall Street perde ancora terreno. A Piazza Affari, Ftse Mib in rialzo dell’1,25% a 39.508 punti (sui massimi dal 2007), con Iveco (+4,9%) in vetta grazie all’interesse per la divisione difesa. In luce anche Prysmian (+3,8%) e Unicredit (+2,55%), in discesa Telecom Italia (-2,2%).

In Europa, il parlamento europeo ha dato il via libera agli investimenti per la difesa e le infrastrutture, che dovrebbe stimolare la crescita. A livello internazionale, focus anche sulla telefonata fra Trump e Putin per il cessate il fuoco in Ucraina, aspettando le riunioni delle banche centrali.

Domani toccherà alla Federal Reserve e alla Bank of Japan, giovedì alla Bank of England. Da seguire anche la conferenza GTC di Nvidia in cui parlerà il Ceo Huang Jensen. Dall’agenda macro sono giunti l’indice Zew tedesco (in aumento a 51,6 punti), oltre alla produzione industriale Usa (+0,7%).

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si amplia a circa 111 punti base, con il rendimento del decennale tedesco in calo al 2,82% e il Btp al 3,91%.

Fra le materie prime, il petrolio Brent scivola sotto i 72 dollari al barile, l’oro tocca un nuovo record a 3.038 dollari l’oncia.

Sul forex, cambio euro/dollaro a 1,093 e dollaro/yen a quota 149,5 aspettando le banche centrali. Fra le criptovalute, il Bitcoin si deprezza a 82.000 dollari.