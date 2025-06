Ftse Mib chiude a +0,6%, in spolvero le banche

Altra chiusura contrastata per le borse europee, con il Ftse Mib di Piazza Affari in rialzo dello 0,6% a 38.714 punti. In luce le banche Mps (+5,3%), Unicredit (+2,8%) e Banca Popolare di Sondrio (+2,7%), oltre a Leonardo (+2,5%) mentre arretrano Prysmian (-3,1%) e Moncler (-2,6%).

Il dato della Bce sulle negoziazioni salariali ha mostrato un rallentamento al 4,1% nel quarto trimestre, un segnale positivo per la Bce in ottica di tagli dei tassi. In giornata sono intervenuti anche alcuni banchieri centrali, tra cui Nagel e Schnabel.

Negli Usa, la fiducia dei consumatori è scesa al livello più basso da agosto 2021, con una misura delle aspettative per i prossimi sei mesi in declino ai minimi da tre anni e mezzo, destando preoccupazioni per l’economia a stelle e strisce.

Nei prossimi giorni, riflettori sulla trimestrale di Nvidia (domani a mercati chiusi), l’inflazione di febbraio in Germania, Francia e Italia (venerdì) e il core Pce Usa (venerdì).

Sull’obbligazionario, spread Btp-Bund resta in area 113 punti base con il decennale italiano al 3,58% e il benchmark tedesco al 2,45%.

Fra le materie prime, il petrolio Brent cala a 72,3 dollari al barile, mentre l’oro scende sotto i 2.900 dollari l’oncia. Sul forex, l’euro/dollaro risale in area 1,05 mentre il dollaro/yen scivola sotto quota 149. Fra le criptovalute, Bitcoin in forte ribasso a 86.200 dollari.