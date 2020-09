Fondo DJE Zins & Dividende supera 2 miliardi di patrimonio

Il fondo multi-asset DJE – Zins&Dividende PA (ISIN: LU0553164731) ha superato la soglia dei 2 miliardi di euro – con un patrimonio in gestione pari a €2,06 mld (al 31 agosto 2020). La performance del fondo DJE – Zins & Dividende PA è del 66,91% dal lancio, avvenuto nel 2011.

Questo dato corrisponde a un rendimento annuo del 5,5% con una volatilità del 6,54% per anno sin dal lancio (al 31 agosto 2020).* Il gestore responsabile del fondo è il Dr. Jan Ehrhardt, Deputy CEO di DJE, con un rating Citywire di AAA (ad agosto 2020).

DJE – Zins & Dividende è un fondo multi-asset indipendente da specifiche di benchmark e investe in tutto il mondo secondo una filosofia Absolute Return. L’obiettivo di investimento è ottenere un reddito stabile da interessi e dividendi come anche la performance positiva più sostenibile possibile con bassa volatilità in ogni fase di mercato.

Il fondo si concentra su una ponderazione strategica di bond e azioni caratterizzati da elevati dividendi e solidità. Inoltre, il fondo DJE – Zins & Dividende cerca di evitare il più possibile le perdite, come ha dimostrato di saper fare durante la crisi da coronavirus grazie alla capacità di captare in anticipo i segnali della crisi, intercettati grazie al metodo in-house FMM (fondamentali, politica monetaria, analisi tecnica di mercato). Per ridurre il rischio di fluttuazione del capitale, almeno il 50% degli asset del fondo è costantemente investito in bond. La componente azionaria è pertanto limitata ad un massimo del 50%.

Il fondo DJE Zins & Dividende ha un rating Morningstar 5 stelle (al 31 agosto 2020) e ha ricevuto diversi premi negli ultimi anni – il più recente, ad agosto 2020, è stato il top rating “very good” (A) da Scope Analysis.