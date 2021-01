Finanza.Tech, liquidati alle imprese 600mila euro in crediti d’imposta Superbonus

Finanza.Tech, società di consulenza finanziaria per le aziende, ha proceduto alla liquidazione di crediti di imposta legati al Superbonus e alle altre agevolazioni previste dal Dl Rilancio per un valore complessivo di 600mila euro. Le società beneficiarie, stando alla nota diffusa dalla società guidata da Nicola Occhinegro, sono imprese edili che avevano ottenuto le agevolazioni in seguito a una serie di interventi interessati dal bonus governativo. Con un procedimento digitale al 100% tali imprese hanno ottenuto direttamente da Finanza.Tech la liquidazione dei crediti d’imposta. La società, pertanto, si dice pronta a diventare un riferimento per la monetizzazione dei vari ecobonus previsti dall’esecutivo, supportando il settore dell’edilizia e l’economia italiana.

