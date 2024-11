Finale Piazza Affari +0,5%, chiusura anticipata a Wall Street

Chiusura in lieve rialzo per le borse europee, in una seduta che vedrà Wall Street chiudere anticipatamente (alle 19 ore italiane) all’indomani del Thanksgiving. A Piazza Affari, il Ftse Mib termina a 33.414 punti (+0,5%), con Amplifon (+2,3%) e Stm (+2,15%) in testa. Arretra Telecom Italia (-1,5%), che ha finalizzato la cessione della partecipazione residua in Inwit. In calo anche Mediobanca (-1,2%) e Moncler (-0,8%).

In giornata sono stati diffusi i dati sull’inflazione dell’eurozona, in accelerazione al 2,3% a novembre. L’indice core dei prezzi al consumo è rimasto stabile al 2,7%, rispetto al 2,8% atteso dagli analisti. Dal rapporto Bce sulle aspettative di inflazione a 1 e 3 anni è emerso un aumento delle prospettive a 12 mesi (al 2,5%).

Per quanto riguarda la prossima settimana, il market mover principale sarà il job report statunitense, in uscita venerdì. Da seguire anche gli interventi di Lagarde e Powell mercoledì. Da seguire già in questo weekend i dati cinesi sull’attività manifatturiera, mentre venerdì verrà pubblicata la lettura finale del Pil dell’eurozona relativo al terzo trimestre.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund scende a 119 punti base, con il decennale italiano in calo al 3,28% e il benchmark tedesco al 2,09%.

Fra le materie prime il petrolio Brent torna sopra i 73 dollari al barile in attesa della riunione del 5 dicembre dell’Opec+. L’oro si riavvicina a 2.660 dollari l’oncia.

Sul Forex, il cambio euro/dollaro si attesta a 1,055 mentre il dollaro/yen scende a 150,3 dopo i dati sull’inflazione della regione di Tokyo, che supportano un aumento dei tassi a dicembre da parte della BoJ. Fra le criptovalute il Bitcoin risale a 98.000 dollari.