Finale Ftse Mib a -0,5% con realizzi su difesa e lusso

Altra seduta nervosa per le borse europee. Il Ftse Mib termina in calo dello 0,5% a 38.592 punti, con realizzi sui titoli attivi nella difesa, Leonardo (-6,4%) e Iveco (-3,9%). In ribasso anche Brunello Cucinelli (-4%), in un comparto del lusso che vede – fuori dal listino principale – il crollo di Ferragamo (-16,8%) a causa dell’outlook deludente. In rialzo Telecom Italia (+3,8%), tra le voci di riassetto societario con l’uscita di Vivendi. Bene anche Hera (+2,8%) e Saipem (+2,65%).

In giornata sono stati diffusi i dati americani sul mercato del lavoro, sostanzialmente in linea con le attese. I nonfarm payrolls sono cresciuti a 151 mila unità, poco sotto le stime, mentre il tasso di disoccupazione è inaspettatamente salito al 4,1%.

Dopo questa settimana estremamente volatile, l’attenzione resta focalizzata sui dazi e sulle prospettive economiche incerte. In programma mercoledì i numeri sull’inflazione statunitense e gli interventi di alcuni membri Bce, tra cui la presidente Lagarde ed il capoeconomista Lane.

Sull’obbligazionario, il rendimento del Bund ritraccia leggermente al 2,83%, mentre il Btp resta in area 3,95%, con lo spread a 112 punti base.

Fra le materie prime, il petrolio Brent si riporta sopra i 70 dollari al barile, mentre l’oro viaggia a 2.915 dollari l’oncia.

Sul forex, il cambio euro/dollaro sale a 1,084 mentre il dollaro/yen scende a 147,4. Fra le criptovalute, il Bitcoin scende a 87.600 dollari dopo la delusione in merito all’ordine esecutivo di Trump sulla creazione di una riserva strategica.