Fed propone modifiche ai requisiti di capitale per le banche

La Federal Reserve ha proposto modifiche al rapporto Supplementary Leverage Ratio che ridurrebbero i requisiti di capitale per le grandi banche, consentendo loro di detenere più titoli di stato e agire come intermediari in un mercato da 29 trilioni di dollari.

Le revisioni ridurrebbero il requisito patrimoniale delle holding a un intervallo fra il 3,5% e il ​​4,5%, dall’attuale 5%. Per le loro controllate bancarie tale requisito verrebbe ridotto allo stesso intervallo, dal 6%.

Le modifiche hanno l’obiettivo di promuovere resilienza nei mercati dei titoli di stato americani e ridurre la probabilità di disfunzioni di mercato, ma alcuni critici, tra cui il governatore Michael Barr, sostengono che la proposta indebolirebbe la regola e aumenterebbe il rischio di fallimenti bancari.