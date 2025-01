Eni lancia due nuove emissioni obbligazionarie ibride per €1,5 mld

14/01 · 16:58

La U.S. Soccer Federation ha annunciato una partnership strategica con Bank of America, che diventa il primo Official Bank Partner delle 27 squadre nazionali statunitensi e un partner fondatore del nuovo centro di allenamento ad Atlanta. Bank of America si impegna a sostenere eventi globali come la Coppa del mondo FIFA 2026 e le Olimpiadi 2028.