Enel colloca bond ibridi perpetui per €2 mld

Nuova maxi-emissione obbligazionaria da parte di Enel. Nel dettaglio, la società ha lanciato sul mercato europeo nuovi prestiti obbligazionari non convertibili, subordinati, ibridi, perpetui, denominati in euro e destinati a investitori istituzionali, per un ammontare complessivo pari a €2 miliardi.

Le richieste hanno più che triplicato l’offerta, per un totale di circa 6,8 miliardi di euro. Questa risposta positiva degli investitori ha consentito di raggiungere un costo medio inferiore agli attuali livelli di mercato e una cedola media pari a 4,375%.

L’operazione rafforza ulteriormente la struttura patrimoniale del Gruppo, in linea con la strategia volta ad ottimizzare il costo del capitale al servizio degli investimenti industriali del Piano Strategico 2025-2027.

I titoli saranno quotati sul mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin). Si prevede che agli stessi venga assegnato da parte delle agenzie un rating di Baa3/BB+/BBB- (Moody’s/S&P’s/Fitch) e un equity content pari al 50%.