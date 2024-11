Elon musk all’attacco di Sam Altman e OpenAI

Elon Musk sta intensificando la sua faida con Sam Altman, sostenendo in una denuncia giudiziaria che OpenAI sta cercando di accaparrarsi il mercato per l’intelligenza artificiale generativa, sacrificando la sicurezza in una corsa per ottenere un vantaggio competitivo.

In una versione rivista di una causa che ha presentato in agosto, Musk ha evidenziato preoccupazioni antitrust riguardanti il percorso di OpenAI dalle sue radici no-profit nel 2015 – quando lui e Altman lavoravano insieme come fondatori – al sua attuale sforzo di ristrutturarsi come azienda a scopo di lucro dopo miliardi di dollari in investimenti esterni da parte di Microsoft e altri.

Musk, che ha lanciato la sua startup xAI l’anno scorso, ha detto che OpenAI ha ora abbandonato ogni pretesa di procedere come un’entità benefica a favore dell’umanità con un focus sulla trasparenza e sulla sicurezza.

“Microsoft e OpenAI, apparentemente insoddisfatti del loro monopolio, o quasi tale, nell’intelligenza artificiale generativa (“AI”) stanno ora cercando attivamente di eliminare i concorrenti, come xAI, estorcendo promesse agli investitori di non finanziarli,” hanno scritto gli avvocati del miliardario nella denuncia presentata giovedì scorso in tribunale federale a Oakland, California.

A ottobre, OpenAI ha definito la causa federale di Musk – seguita a una causa statale poi ritirata – l’ultimo tentativo in una “campagna sempre più blaterante per molestare OpenAI per il suo proprio vantaggio competitivo.”

La causa rivista elenca 26 rivendicazioni legali e si estende per 107 pagine, rispetto alle 15 rivendicazioni nelle 83 pagine della denuncia originale.

Per sostenere la sua affermazione che OpenAI sta diventando più anticoncorrenziale, Musk ha dichiarato che l’azienda “ha tentato di affamare i concorrenti di talenti nell’IA reclutando aggressivamente dipendenti con offerte di compensi lussuosi, ed è sulla buona strada per spendere 1,5 miliardi di dollari in personale per soli 1.500 dipendenti.”

Musk ha inoltre espresso preoccupazione per il fatto che OpenAI ha “iniziato a stipulare contratti con il Dipartimento della Difesa” e ha rimosso una clausola dalle sue politiche che vietava l’uso della sua tecnologia per “attività che presentano un alto rischio di danno fisico” come “lo sviluppo di armi” o “militare e guerra.”

Secondo il deposito, “gruppi” di ricercatori sulla sicurezza stanno dimettendosi in segno di protesta, o vengono costretti a uscire, e i team di sicurezza sono stati sciolti, “tutto per fare spazio a personale di ‘sicurezza’ il cui vero lavoro è facilitare l’appalto militare.”