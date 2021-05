ELITE: 13 nuovi ingressi per il private market di Borsa Italiana

ELITE, il private market del Gruppo Borsa Italiana, ha annunciato l’ampliamento del proprio network con l’ingresso di 13 nuove società in Italia.

Le nuove società appartengono a diversi settori, tra cui, Tecnologia, Prodotti per la Persona e la Moda, Logistica, sono distribuite geograficamente toccando diverse regioni d’Italia, dal Trentino Alto Adige alla Campania, e hanno una dimensione che spazia dai 10 milioni ai 500 milioni di euro di fatturato. L’ingresso consentirà alle aziende una maggiore visibilità nei confronti della community finanziaria e di conoscere meglio le molteplici fonti di finanziamento a disposizione.

Ad oggi ELITE conta 1590 società di cui oltre 940 italiane.

“ELITE è nata per supportare le aziende nel loro percorso di crescita e sviluppo connettendole con i capitali. Oggi più che mai è necessario aiutare il tessuto imprenditoriale che si trova di fronte alla necessità di ripensare i propri modelli di business, le proprie strategie e gli strumenti necessari per finanziarle”, ha commentato Marta Testi, amministratore delegato di ELITE. “Il futuro del nostro Paese è fortemente legato e dipendente dalla capacità di valorizzare quello delle sue imprese più virtuose. Le nuove 13 imprese che oggi entrano in ELITE sono i veri testimoni del fatto che è dalle imprese e dalla loro crescita che bisogna iniziare a scrivere la pagina della ripartenza.”

Le nuove società sono:

Acquazzurra Lombardia Media Cieffe Lombardia Prodotti per la persona e moda Cotril Lombardia Prodotti per la persona e moda Defendini Logistica Lazio Trasporti Industriali Fibering Lombardia Telecomunicazioni FIP MEC Veneto Edilizia e Materiali Gallozzi Group Campania Logistica Il Granaio delle idee Veneto Produzione di generi alimentari Lenet Group Trentino Alto Adige Logistica, Retail & Digital Olon Lombardia Industria Generale OMPM Campania Aerospazio e Difesa Scatolificio Salernitano Campania Contenitori e Imballaggio Sorint Lombardia Tecnologia