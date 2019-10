Efpa Italia nomina Debora Damiani a capo del suo Comitato scientifico

La Fondazione Efpa Italia, l’organizzazione che attiva nell’ambito delle certificazioni professionali per la consulenza finanziaria, ha nominato Debora Damiani come nuovo coordinatore del Comitato scientifico.

Quest’ultimo rappresenta l’organismo, dotato di ampia autonomia per quanto riguarda standard professionali e contenuti didattici, attraverso il quale Efpa offre programmi di formazione per European Financial Advisors e European Financial Planners, elaborati e fissati a livello europeo.

Laureata in scienze politiche e scienze economiche e bancarie, Damiani ha lavorato per lungo tempo presso Banca Marche Macerata, lasciandola nel 2013 per entrare come private banker in Fineco Bank. Dopo aver conseguito la certificazione EFA – European Financial Advisor nel 2015, nel 2017 è diventata professionista certificata EFP – European Financial Planner, il livello più elevato e prestigioso della gamma di certificazioni offerte da Efpa.