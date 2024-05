Edison e Chiron energy, accordo per nuovi impianti fotovoltaici nel nord Italia

Edison e Chiron Energy hanno siglato un accordo di power purchase agreement (Ppa) per la creazione di cinque nuovi impianti fotovoltaici nel Nord Italia, precisamente in Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Veneto. Questo accordo, che avrà una durata massima di 10 anni, prevede che tutta l’energia rinnovabile generata venga ritirata da Edison per essere distribuita ai propri clienti. Chiron Energy sarà responsabile della costruzione e della gestione operativa degli impianti.

Si prevede che questi impianti saranno operativi entro la prima metà del prossimo anno, con una produzione media stimata di circa 50 GWh all’anno. Questa quantità di energia è sufficiente a soddisfare il fabbisogno energetico di 19.000 famiglie e a ridurre le emissioni di CO2 di oltre 22.000 tonnellate all’anno.