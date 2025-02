DoValue: accordo strategico per espandersi nel mercato greco

DoValue, attraverso la controllata doValue Greece Loan, ha concluso un accordo bilaterale con alcuni fondi d’investimento gestiti da Bracebridge Capital. Il contratto prevede l’assunzione di mandati di servicing per un totale di €2,3 miliardi di GBV, includendo l’ultima tranche di Alphabet e altri mandati minori.

Questi mandati di servicing comprendono principalmente una parte del portafoglio Alphabet Secured Corporate, acquistato da un fondo gestito da Bracebridge da PQH, agendo come liquidatore speciale, per un valore di €2,1 miliardi di GBV, oltre a due portafogli minori. In qualità di unico ed esclusivo servicer, doValue gestirà circa 13.000 prestiti appartenenti a 7.000 debitori, con garanzie totali del valore di €3,1 miliardi e claim totali di €7,1 miliardi. L’intero portafoglio verrà trasferito a doValue entro febbraio 2025, a seguito della finalizzazione della transazione.

L’accordo rafforza la partnership strategica tra doValue e Bracebridge ed espande la presenza della società nel mercato greco.

Con questa operazione, doValue prevede di generare €5,4 miliardi di Gross Book Value da nuovo business nel 2025, raggiungendo quasi il 70% del suo obiettivo di €8 miliardi per l’intero anno già nelle prime settimane.